Agniveer Recruitment: अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन, 10 से 19 जनवरी तक, प्रदेशभर के 8,999 युवा लेंगे भाग

Agniveer Recruitment: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के लिए यह गर्व का विषय है कि भारतीय सेना की राज्य स्तरीय अग्निवीर भर्ती रैली 2026 का आयोजन इस वर्ष धमतरी में किया जा रहा है। सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) रायपुर के तत्वावधान में यह भर्ती रैली 10 जनवरी से 24 जनवरी 2026 तक बाबू पंढरी राव कृदत्त इंडोर स्टेडियम, आमातालाब, धमतरी में आयोजित की जाएगी।
इस राज्य स्तरीय भर्ती रैली में छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के कुल 8,999 पुरुष अग्निवीर अभ्यर्थी भाग लेंगे। रैली के आयोजन से धमतरी जिला प्रदेशभर के युवाओं के लिए भारतीय सेना में सेवा का प्रमुख केंद्र बन गया है।
वहीं युवाओं को सेना भर्ती की तैयारी के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण का अवसर मिल रहा है। अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर जिले के युवा युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। रोजाना इन्डोर स्टेडियम में शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण शिविर संचालित किया जा रहा है।
साथ लाने वाले प्रमुख दस्तावेज
रैली एडमिट कार्ड8वीं, 10वीं, 12वीं एवं स्नातक की अंकसूचियांस्थानीय निवास एवं जाति प्रमाण पत्रशपथ पत्रएनसीसी/खेल/आईटीआई/ड्राइविंग लाइसेंस (यदि लागू हो)रिलेशनशिप सर्टिफिकेटआधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर
