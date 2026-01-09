Agniveer Recruitment: अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन, 10 से 19 जनवरी तक, प्रदेशभर के 8,999 युवा लेंगे भाग

Agniveer Recruitment: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के लिए यह गर्व का विषय है कि भारतीय सेना की राज्य स्तरीय अग्निवीर भर्ती रैली 2026 का आयोजन इस वर्ष धमतरी में किया जा रहा है। सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) रायपुर के तत्वावधान में यह भर्ती रैली 10 जनवरी से 24 जनवरी 2026 तक बाबू पंढरी राव कृदत्त इंडोर स्टेडियम, आमातालाब, धमतरी में आयोजित की जाएगी।