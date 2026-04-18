Heatwave Alert: सूरज बरसा रहा आग, इस जिले में अगले 2 दिन लू का अलर्ट, 42°C के पार पहुंचा पारा

बिलासपुर जिला इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री रहा। सुबह की हल्की ठंडक सूरज चढ़ते ही गायब हो जा रही है और दोपहर तक हालात ऐसे हो जाते हैं कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। दोपहर के समय शहर की रफ्तार थम सी जाती है। आम दिनों में व्यस्त रहने वाली सडक़ें सूनी नजर आती हैं। केवल जरूरी काम से निकले लोग ही दिखाई देते हैं, जो तेज धूप से बचने के लिए छांव तलाशते नजर आते हैं।