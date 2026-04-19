Theft News: लॉकर में नकली गहने, असली गायब! बिलासपुर में बेटे ने ही उड़ाए 75 लाख के जेवर, जानें वजह

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि सतीष मिश्रा के बेटे प्रणव मिश्रा ने अपने दोस्तों से लिए गए उधार को चुकाने के लिए यह कदम उठाया। प्रणव ने अपने मित्र तनय राय की मदद से कई बार में सोना बेचा। कुछ सोना गोपाल सान्धरा (बंगाली दादा) को करीब 2.5 लाख में बेचा। बाद में प्रीयांशु पानीकर को करीब 80 हजार में सोना बेचा और पूरी रकम कर्ज चुकाने, घूमने-फिरने और अन्य खर्च में उड़ा दी।