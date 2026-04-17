B Pharmacy Student Theft: नशे और ऐश के लिए B-फार्मेसी छात्र बना चोर, अपने ही घर से पार किया जेवर

पूछताछ में सामने आया कि ऋषिकेश नशे की लत और अय्याशी के शौक को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत महसूस कर रहा था। इसी वजह से उसने यह कदम उठाया और अपने ही परिवार को निशाना बना लिया। पुलिस ने बताया कि चोरी के जेवर खरीदने वाले सुनार को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। कोरबा सीएसपी Prateek Chaturvedi के अनुसार, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है और मामले की आगे जांच जारी है।