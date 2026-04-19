CG News: 30 हजार आवारा कुत्तों पर ब्रेक लगाने की तैयारी, कोरबा में बना स्पेशल सेंटर, जानें आखिर क्या है पूरा प्लान?

एक आंकलन के अनुसार शहर में आवारा कुत्तों की संख्या 30 हजार से अधिक है, जिससे हर गली-मोहल्ले में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थान की कमी के कारण पूर्व में ये योजना प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब स्थायी भवन बनने के बाद अब इस दिशा में ठोस कार्ययोजना बनाई गई है। निगम के अलावा पशुधन विभाग द्वारा भी जिला जेल के पीछे पशु चिकित्सा केंद्र में सीमित संसाधनों के बीच बंधियाकरण किया जा रहा था। पर्याप्त जगह और सुविधाओं के अभाव में पिछले तीन महीनों में यहां केवल 45 कुत्तों की नसबंदी हो सकी है।