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CG News: 30 हजार आवारा कुत्तों पर ब्रेक लगाने की तैयारी, कोरबा में बना स्पेशल सेंटर, जानें आखिर क्या है पूरा प्लान?

Korba News: कोरबा में बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक से राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। हसदेव बराज के पास बने स्पेशल सेंटर में अब कुत्तों की नसबंदी की जाएगी।

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कोरबा

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Khyati Parihar

Apr 19, 2026

श्वानों का आतंक(photo-patrika)

श्वानों का आतंक(photo-patrika)

CG News: कोरबा जिले में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। पिछले कुछ समय से कुत्तों की अनियंत्रित संख्या लोगों के लिए सिर दर्द बनी हुई है। कोरबा जिले में डॉग बाइट के आंकड़े भी बढ़े हुए हैं। अकेले मेडिकल कॉलेज अस्पताल में औसतन 20 से 30 मरीज डॉग बाइट के सामने आ रहे हैं। इसके लिए रेबीज की दवा का भी संधारण करना पड़ता है। इन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए नगर पालिका कुत्तों के नसबंदी की योजना बनाई है।

पहले चरण में 1500 कुत्तों की होगी नसबंदी

पहले चरण में 1500 कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। इसके लिए राजस्थान की एजेंसी से करार किया गया है। भवानी मंदिर के समीप पशु नियंत्रण केंद्र भी तैयार कर लिया गया है। लगभग 40 लाख रुपये की लागत से बने इस केंद्र में नसबंदी की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। प्रारंभिक चरण में दो माह के भीतर 1500 कुत्तों के बंधियाकरण का लक्ष्य रखा गया है।

शहर में आवारा कुत्तों की संख्या 30 हजार से अधिक

एक आंकलन के अनुसार शहर में आवारा कुत्तों की संख्या 30 हजार से अधिक है, जिससे हर गली-मोहल्ले में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थान की कमी के कारण पूर्व में ये योजना प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब स्थायी भवन बनने के बाद अब इस दिशा में ठोस कार्ययोजना बनाई गई है। निगम के अलावा पशुधन विभाग द्वारा भी जिला जेल के पीछे पशु चिकित्सा केंद्र में सीमित संसाधनों के बीच बंधियाकरण किया जा रहा था। पर्याप्त जगह और सुविधाओं के अभाव में पिछले तीन महीनों में यहां केवल 45 कुत्तों की नसबंदी हो सकी है।

1500 कुत्तों की नसबंदी के लिए टीम फाइनल

नगर निगम के स्वच्छता एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. संजय तिवारी ने बताया कि हसदेव बराज के निकट पशु जन्म नियंत्रण कक्ष तैयार होगा चुका है। कुत्तों बंधियाकरण शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण में1500 कुत्तों की नसबंदी के लिए राजस्थान के पशु चिकित्सा टीम को जिम्मेदारी दी गई है।

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Published on:

19 Apr 2026 05:03 pm

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