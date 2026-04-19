eKYC Free Service: महतारी वंदन ई-केवाईसी फ्री! पैसे मांगने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, शिकायत के लिए नंबर जारी

eKYC Free Service: छत्तीसगढ़ के Korba जिले में महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। शासन के निर्देशानुसार सभी लाभार्थियों को 30 जून तक अपना ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए जिले के चिन्हांकित सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) केंद्रों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। खास बात यह है कि यह सेवा पूरी तरह 'निःशुल्क' रखी गई है, ताकि किसी भी हितग्राही को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।