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कोरबा

Breaking News: कटघोरा पटाखा गोदाम में भीषण आग, दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर, धमाकों से दहला इलाका

Korba News: गोदाम में रखे पटाखों में लगातार विस्फोट होने लगे, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना के दौरान आसमान में धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई दिया।

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कोरबा

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Love Sonkar

Jun 10, 2026

Breaking News

पटाखा गोदाम में भीषण आग (Photo Patrika)

Breaking News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के नगर पालिका परिषद कटघोरा क्षेत्र में स्थित एक पटाखा गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, यह घटना दोपहर करीब 12:00 बजे की है, जिसके बाद से आग बुझाने का कार्य लगातार जारी है। मौके पर दमकल विभाग की तीन गाड़ियां पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं।

Breaking News: पटाखों के फटने की तेज आवाजें

हालांकि राहत की बात यह है कि जहां यह गोदाम स्थित है, वहां आसपास कोई आबादी नहीं है, जिससे किसी बड़े जनहानि की आशंका फिलहाल नहीं है। लेकिन आग की तीव्रता के बीच गोदाम से लगातार पटाखों के फटने की तेज आवाजें आ रही हैं, जिससे स्थिति और गंभीर बनी हुई है।

दमकल कर्मी बुझाने में जुटे

दमकल कर्मी पूरी सावधानी के साथ आग पर नियंत्रण पाने में जुटे हुए हैं, लेकिन समाचार लिखे जाने तक आग पूरी तरह काबू में नहीं आ सकी थी। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है और अतिरिक्त सहायता की संभावना भी जताई गई है।

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Published on:

10 Jun 2026 02:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Breaking News: कटघोरा पटाखा गोदाम में भीषण आग, दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर, धमाकों से दहला इलाका

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