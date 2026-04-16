BALCO Case Update: बालको चिमनी हादसे में बड़ा खुलासा, गवाह को होटल में छिपाकर रखने की साजिश बेनकाब

BALCO Case Update: साल 2009 के बहुचर्चित बालको चिमनी हादसे में एक बार फिर बड़ा मोड़ सामने आया है। गवाह को प्रभावित करने की साजिश का खुलासा होने के बाद मामले ने नया तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महत्वपूर्ण गवाह पृथ्वीनाथ सिंह को आरोपी सगामसेट्टी व्यंकटेश के साथ Hotel Grand Govinda से बरामद किया है। यह पूरा मामला फिलहाल Bilaspur High Court के निर्देश पर समय-सीमा में सुनवाई के दौर से गुजर रहा है।