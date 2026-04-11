Illegal Gas Storage: अवैध गैस भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 20 एलपीजी सिलेंडर जब्त

इसी दिन दूसरी कार्रवाई करतला विकासखंड के बीरतराई गांव में की गई। यहां एक मकान में आकस्मिक जांच के दौरान 11 घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से संग्रहित पाए गए। मकान मालिक भी इन सिलेंडरों के वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। टीम ने सभी सिलेंडरों को जब्त कर नजदीकी गैस वितरक को सुपुर्द कर दिया। दोनों कार्रवाइयों में कुल 20 सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें 19 घरेलू और 1 व्यावसायिक सिलेंडर शामिल हैं।