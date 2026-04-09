CG News: पहले दी ट्रेनिंग और कहा- 45 दिन बाद मिलेगी नौकरी, अब सरकारी कार्यालय भटक रहे

इनसे मिशन के अंतर्गत मशीन का संचालन रिपेयरिंग समेत अन्य कार्य इनसे कराना था। लेकिन प्रशिक्षण के बाद भी इनको नौकरी नहीं दी गई। जबकि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) ने इसके लिए ग्राम पंचायतों को पत्र भी जारी किया था। जिसमें चयनित युवाओं को पंचायत स्तर पर मानदेय के आधार पर नौकरी पर रखने के लिए अनुशंसा की गई थीं। इसके बावजूद इन युवाओं को अब तक नौकरी नहीं मिल पाई हैं। अब छात्र नौकरी की आस में पंचायत, पीएचई विभाग, कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ के कार्यालयों में भटक रहे हैं।