Crime News: रिंग रोड पर हुए लूटकांड का खुलासा, नाबालिग सहित पांच आरोपी गिरफ्तार, इधर लाखों का गांजा जब्त

घेराबंदी के दौरान वह मोटरसाइकिल आने पर पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया। इस पर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा व्यक्ति कूदकर फरार हो गया, जबकि चालक गुमान माण्डले ( 22) ग्राम सांकरा निवासी को पकड़ लिया। उसके पास से मिले सूटकेस और बैग की तलाशी लेने पर 8 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 4,25,000 रुपये है। साथ ही मोटरसाइकिल भी जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए है।