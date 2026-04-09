9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Crime News: रिंग रोड पर हुए लूटकांड का खुलासा, नाबालिग सहित पांच आरोपी गिरफ्तार, इधर लाखों का गांजा जब्त

Crime News: तीन अज्ञात लड़के स्कूटी पर आए और डरा-धमकाकर उसका मोबाइल, दस्तावेज, एटीएम कार्ड और पासबुक लूटकर फरार हो गए। इस मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Apr 09, 2026

Crime News: रिंग रोड पर हुए लूटकांड का खुलासा, नाबालिग सहित पांच आरोपी गिरफ्तार, इधर लाखों का गांजा जब्त

रिंग रोड लूटकांड में गिरफ्तार आरोपी (Photo Patrika)

Crime News: : @त्रिलोचन मानिकपुरी। वेस्ट जोन पुलिस ने डीडी नगर क्षेत्र में हुई लूट की दो घटनाओं का बुधवार को खुलासा किया। इन घटनाओं में कुल पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में दो वयस्क आरोपी और विधि से संघर्षरत तीन बालक शामिल हैं। पुलिस ने लूटे गए तीन मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन और एक चाकू भी जब्त किया।

पुलिस के अनुसार, पहली घटना 30 मार्च की रात करीब 1:30 बजे हुई थी। प्रार्थी निखिल शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल से घर लौटते समय रायपुरा ओवर ब्रिज के पास 3-4 अज्ञात लड़कों ने उसे चाकू दिखाकर सोने की चैन, नकदी, मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड लूट लिए थे। इस संबंध में अपराध दर्ज किया गया था।

वही दूसरी घटना 27 मार्च की रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच हुई थी। एक अन्य प्रार्थी ने बताया कि ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल और किया शो रूम के बीच उसकी गाड़ी खराब होने पर तीन अज्ञात लड़के स्कूटी पर आए और डरा-धमकाकर उसका मोबाइल, दस्तावेज, एटीएम कार्ड और पासबुक लूटकर फरार हो गए। इस मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा डी डी नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपियों की पहचान सुनिश्चित कर कार्रवाई की। भूपेश कुमार साहू (19) अश्वनी नगर निवासी और हयांश उर्फ अयान पाल (18.5) आमापारा निवासी सहित विधि से संघर्षरत तीन बालकों को पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने लूट की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकारा। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

लाखों रुपये के गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार

रायपुर रेंज में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन निश्चय' के तहत तिल्दा नेवरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लगभग 8 किलो 500 ग्राम गांजा और एक मोटरसाइकिल जब्त किया, जिसकी कुल अनुमानित मूल्य 4,75,000 रुपए बताया गया है।

बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि मोटरसाइकिल में दो व्यक्ति एक सूटकेस और बैग में गांजा लेकर खरोरा से तिल्दा होते हुए सांकरा जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जोता रेलवे फाटक के पास तिल्दा में घेराबंदी की।

घेराबंदी के दौरान वह मोटरसाइकिल आने पर पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया। इस पर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा व्यक्ति कूदकर फरार हो गया, जबकि चालक गुमान माण्डले ( 22) ग्राम सांकरा निवासी को पकड़ लिया। उसके पास से मिले सूटकेस और बैग की तलाशी लेने पर 8 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 4,25,000 रुपये है। साथ ही मोटरसाइकिल भी जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए है।

आरोपी गुमान के विरुद्ध तिल्दा नेवरा थाना में नारकोटिक एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। उसे न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया गया है। कार्रवाई में निरीक्षक रमाकांत तिवारी, थाना प्रभारी तिल्दा नेवरा के निर्देशन में उप निरीक्षक अरुण कुमार भोई व तिल्दा नेवरा पुलिस टीम शामिल थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Apr 2026 02:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Crime News: रिंग रोड पर हुए लूटकांड का खुलासा, नाबालिग सहित पांच आरोपी गिरफ्तार, इधर लाखों का गांजा जब्त

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

किसान सम्मेलन का शुभारंभ! CM साय का फोकस- तकनीक, MSP और आत्मनिर्भर किसान

Farmer Welfare Scheme in CG: किसान सम्मेलन का शुभारंभ! CM साय का फोकस- तकनीक, MSP और आत्मनिर्भर किसान(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में AI शिक्षा की शुरुआत! अब डिजिटल एजुकेशन पर होगा जोर, बच्चों को मिलेगा आधुनिक ज्ञान...

छत्तीसगढ़ में AI शिक्षा की शुरुआत! अब डिजिटल एजुकेशन पर होगा जोर, बच्चों को मिलेगा आधुनिक ज्ञान...(photo-patrika)
रायपुर

kumhari Bridge: जल्द ही खुलेगा कुम्हरी पुल, अब एक महीने का ब्लॉक नहीं,15 दिनों में पूरा होगा काम

Kharoon Bridge: जल्द ही खुलेगा कुम्हरी पुल, अब एक महीने का ब्लॉक नहीं,15 दिनों में पूरा होगा काम
रायपुर

Fake Degree: एमबीबीएस की 30 फर्जी डिग्री बनाकर कई राज्यों में बांटा, गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Fake Degree: एमबीबीएस की 30 फर्जी डिग्री बनाकर कई राज्यों में बांटा, गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार
रायपुर

शिवनाथ प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी, महानदी-हसदेव ‘डेंजर जोन’ में, CPCB की रिपोर्ट ने चौंकाया

Most polluted shivnath river
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.