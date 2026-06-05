अब मजदूरों के बच्चे भी छुएंगे आसमान, छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 मेधावी बच्चों को दिया 2-2 लाख रुपए

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। राजधानी रायपुर में आयोजित मेधावी छात्र-छात्रा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्माण श्रमिकों के 22 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि श्रमिकों के बच्चे केवल मजदूर बनकर न रह जाएं, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और प्रशासक बनकर प्रदेश और देश की सेवा करें। इस अवसर पर विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।