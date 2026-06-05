छत्तीसगढ़ में 21 जून को NEET UG री-एग्जाम, 19 शहरों में बनेंगे 127 परीक्षा केंद्र, मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश

मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को परीक्षा से पहले परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए की गई व्यवस्थाओं की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की जाए और किसी भी प्रकार की कमी न रहने पाए। अधिकारियों को यह भी कहा गया कि परीक्षा दिवस पर केंद्रों तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष योजना तैयार करने को कहा गया है।