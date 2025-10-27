Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

CSIR-NET आवेदन का आज अंतिम दिन, अभ्यर्थी देर शाम तक भर सकेंगे फॉर्म, जल्दी करें…

CSIR-NET December 2025: बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने सीएसआईआर-नेट (CSIR NET) दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की घोषणा की है।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 27, 2025

CSIR-NET आवेदन का आज अंतिम दिन, अभ्यर्थी देर शाम तक भर सकेंगे फॉर्म, जल्दी करें...(photo-patrika)

CSIR-NET आवेदन का आज अंतिम दिन, अभ्यर्थी देर शाम तक भर सकेंगे फॉर्म, जल्दी करें...(photo-patrika)

CSIR-NET December 2025: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने सीएसआईआर-नेट (CSIR NET) दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की घोषणा की है। अब इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 27 अक्तूबर तक आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्तूबर निर्धारित की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए यह समयसीमा बढ़ाई गई है।

CSIR-NET December 2025: अभ्यर्थी देर शाम तक भर सकेंगे फॉर्म

एजेंसी ने बताया कि आवेदन विंडो बंद होने के बाद 27 से 29 अक्तूबर तक सुधार (Correction) की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन फॉर्म में दी गई किसी भी गलत जानकारी, जैसे नाम, जन्मतिथि, विषय कोड, परीक्षा केंद्र आदि में आवश्यक संशोधन कर पाएंगे। हालांकि, आवेदन फॉर्म की सभी जानकारी में बदलाव की अनुमति नहीं होगी।

दिसंबर सत्र की यूजीसी-नेट परीक्षा 18 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देशभर में विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में ली जाएगी। सीएसआईआर-नेट परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और लेक्चररशिप (Assistant Professor) के लिए पात्रता मिलती है।

एनटीए ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि आवेदन भरते समय सभी जरूरी दस्तावेज, जैसे फोटो, हस्ताक्षर, श्रेणी प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी ध्यानपूर्वक अपलोड करें। आवेदन शुल्क जमा करने के बाद उसका प्रिंट सुरक्षित रखें।

परीक्षा से जुड़ी मुख्य जानकारी:

परीक्षा नाम: CSIR-UGC NET दिसंबर 2025

आवेदन की नई अंतिम तिथि: 27 अक्तूबर 2025

सुधार विंडो: 27 से 29 अक्तूबर 2025

परीक्षा तिथि: 18 दिसंबर 2025

परीक्षा मोड: कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT)

आधिकारिक वेबसाइट: https://csirnet.nta.ac.in

Published on:

27 Oct 2025 01:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CSIR-NET आवेदन का आज अंतिम दिन, अभ्यर्थी देर शाम तक भर सकेंगे फॉर्म, जल्दी करें…

