CSIR-NET आवेदन का आज अंतिम दिन, अभ्यर्थी देर शाम तक भर सकेंगे फॉर्म, जल्दी करें…

CSIR-NET December 2025: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने सीएसआईआर-नेट (CSIR NET) दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की घोषणा की है। अब इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 27 अक्तूबर तक आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्तूबर निर्धारित की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए यह समयसीमा बढ़ाई गई है।