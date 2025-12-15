प्ले स्कूलों के 625 संचालकों को नोटिस जारी, इस लापरवाही के चलते शिक्षा विभाग ने उठाया सख्त कदम, जानें

डीईओ ने जिले के चारों ब्लॉक के विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में संचालित निजी प्ले स्कूलों से संपर्क कर पंजीयन सुनिश्चित कराएं। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल संचालकों को निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद केवल 10 स्कूलों ने ही आवेदन किया था। मामले को लेकर पत्रिका ने खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद अब नोटिस जारी किया गया है।