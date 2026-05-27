दुर्ग में एक साथ 24 दुकानों का आवंटन रद्द, इस मामले में जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

नगर निगम भिलाई-चरोदा प्रशासन ने कर्मचारियों की लंबित जीपीएफ, सीपीएफ और उपादान राशि का भुगतान करते हुए करीब 1.90 करोड़ रुपए संबंधित खातों में जमा करा दिए हैं। लंबे समय से लंबित भुगतान को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे थे। छत्तीसगढ़ स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रामअवतार साहू ने बताया कि कर्मचारियों के हित में किए गए संघर्ष का सकारात्मक परिणाम मिला है। राशि जमा होने से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है।