5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए सुनहरा मौका! सरकार देगी 1.5 लाख रुपए, जानें कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ

Chhattisgarh Government Scheme: छत्तीसगढ़ सरकार की दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना महिला निर्माण श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत पात्र पंजीकृत महिला श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए 1.50 लाख रुपये तक की अनुदान सहायता दी जाती है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jun 05, 2026

Didi E-Rickshaw Assistance Scheme

Didi E-Rickshaw Assistance Scheme(photo-patrika)

Didi E-Rickshaw Assistance Scheme: छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिला श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। योजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने के साथ-साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर भी मिल रहा है।

Didi E-Rickshaw Assistance Scheme: पंजीकृत महिला श्रमिकों के लिए विशेष योजना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत निर्माण कार्य से जुड़े 60 प्रकार के विभिन्न प्रवर्गों के श्रमिक पंजीकृत हैं। मंडल द्वारा श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक लगभग 28 कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना भी शामिल है, जो विशेष रूप से महिला निर्माण श्रमिकों के लिए शुरू की गई है।

1.50 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता

योजना के तहत तीन वर्ष से पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये तक की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। यह राशि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा दी जाती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे नियमित आय अर्जित कर सकें।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ

इस योजना का लाभ वे महिला श्रमिक उठा सकती हैं जो कम से कम तीन वर्षों से निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हों। पात्र हितग्राही अपनी पसंद की ई-रिक्शा कंपनी का चयन कर सकते हैं और बैंक से ऋण स्वीकृत होने के बाद योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की प्रक्रिया

दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के लिए पात्र महिला निर्माण श्रमिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट shramevjayate.cg.gov.in, Shramev Jayate Mobile App, नजदीकी श्रम संसाधन केंद्र, चॉइस सेंटर अथवा संबंधित जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से जमा किया जा सकता है। वहीं बलौदाबाजार जिले की महिला श्रमिक जिला श्रम कार्यालय के कक्ष क्रमांक 117 में जाकर भी अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। इससे हितग्राहियों को योजना का लाभ लेने के लिए सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं।

महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर

दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं देती, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्रदान करती है। ई-रिक्शा संचालन के माध्यम से महिलाएं नियमित आय अर्जित कर सकती हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बना सकती हैं। सरकार का मानना है कि यह योजना महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।

श्रमिक कल्याण की दिशा में बड़ा कदम

राज्य सरकार और श्रम विभाग द्वारा संचालित यह योजना निर्माण श्रमिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक पहुंचाने के लिए विभाग लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहा है, ताकि श्रमिक परिवारों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

मंच से डांट-फटकार पर बवाल! छत्तीसगढ़ के मंत्री-विधायकों के व्यवहार से नाराज कर्मचारी, बोले- अपमान बंद नहीं हुआ तो उतरेंगे सड़क पर

ये भी पढ़ें
Sushasan Tihar 2026

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Jun 2026 05:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए सुनहरा मौका! सरकार देगी 1.5 लाख रुपए, जानें कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

अब मजदूरों के बच्चे भी छुएंगे आसमान, छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 मेधावी बच्चों को दिया 2-2 लाख रुपए

Chhattisgarh News
रायपुर

छत्तीसगढ़ में 21 जून को NEET UG री-एग्जाम, 19 शहरों में बनेंगे 127 परीक्षा केंद्र, मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश

NEET UG 2026 Re-Exam
रायपुर

Labour Identification Number: उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने सरकार का बड़ा कदम, नियमों में हुआ बदलाव

Labour Identification Number
रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! अब तय समय में मिलेंगी श्रम विभाग की सेवाएं, नई अधिसूचना जारी

cg news
रायपुर

छत्तीसगढ़ की चारु पांडेय 23 साल में 19 सरकारी परीक्षाएं की पास, अब राष्ट्रपति करेंगी गोल्ड मेडल से सम्मानित

Charu Pandey Achievement
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.