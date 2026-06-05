2022 में हंगामा, 2026 में विरोध! रायपुर निगम में यूजर चार्ज पर फिर गरमाई राजनीति, कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने

महापौर मीनल चौबे ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि यूजर चार्ज बढ़ाने की प्रक्रिया नई नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में कांग्रेस परिषद ने ही यूजर चार्ज बढ़ाने का निर्णय लिया था। महापौर ने कहा कि उस समय भाजपा ने इसका विरोध जरूर किया था, लेकिन कांग्रेस परिषद ने नियमों और राजपत्र का हवाला देकर इसे मंजूरी दी थी। उन्होंने बताया कि डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण करने वाली कंपनी के साथ हुए अनुबंध में यह तय किया गया था कि कंपनी को भुगतान यूजर चार्ज से किया जाएगा। यह अनुबंध भी कांग्रेस शासनकाल में ही स्वीकृत हुआ था।