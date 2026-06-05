दुकानदार सावधान! किराया नहीं दिया तो निगम लगाएगा ताला, जगदलपुर में 15 दुकानें सील

Jagdalpur Municipal Corporation: बस्तर के जगदलपुर में नगर निगम ने वर्षों से किराया जमा नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत संजय बाजार की 15 दुकानों को सील कर दिया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया और अन्य दुकानदारों में भी डर का माहौल बन गया। नगर निगम की टीम सुबह बाजार पहुंची और बकायेदार दुकानों पर एक-एक कर ताले लगा दिए। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदार निगम अधिकारियों से मोहलत मांगते नजर आए, लेकिन टीम ने साफ कर दिया कि अब बकाया जमा नहीं करने वालों को किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी।