दिल्ली अग्निकांड के बाद रायपुर में बड़ा एक्शन प्लान, बिना जांच नहीं मिलेगा गुमास्ता लाइसेंस

10 अप्रैल 2017 को बंजारी रोड के जिस तुलसी होटल में आगजनी की घटना हुई थी, वह आज भी वीरान पड़ा हुआ है। हमने देखा कि तुलसी होटल आज भी खंडहर है। आग से होटलों के कमरें, दीवार और खिड़कियां आज भी जली हुई दिख रही है। होटल में रंग-रोगन तक नहीं कराया गया। 10 अप्रैल की काली रात को तुलसी होटल में भयंकर आग लगी, जिससे 5 व्यापारियों की जलकर मौत हो गई थी। शुरुआती कारण में घटना को शार्ट सर्किट माना गया, लेकिन बाद में एक सीसीटीवी फुटेज ने घटना को नया मोड़ दे दिया था, जिसमें कोई व्यक्ति गाड़ी में आग लगाता नजर आया। फिलहाल इस होटल को दोबारा शुरू नहीं किया जा सका है।