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Cooperative Bank Fire: शॉर्ट सर्किट से सहकारी बैंक में लगी भीषण आग, कंप्यूटर और दस्तावेज जलकर खाक

Cooperative Bank Fire: बालोद जिले के ओटेबंद स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम और कुछ दस्तावेज जल गए।

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बालोद

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Laxmi Vishwakarma

Apr 14, 2026

सहकारी बैंक में लगी भीषण आग (photo source- Patrika)

सहकारी बैंक में लगी भीषण आग (photo source- Patrika)

Cooperative Bank Fire: बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम ओटेबंद स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में मंगलवार सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिससे बैंक का कंप्यूटर सिस्टम और कुछ दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया।

Cooperative Bank Fire: सुबह-सुबह मची अफरा-तफरी

घटना मंगलवार सुबह करीब 8 बजे की है, जब बैंक खुलने से पहले ही परिसर से धुआं उठता देखा गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना बैंक कर्मचारियों और प्रशासन को दी। कुछ ही देर में मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

शॉर्ट सर्किट बना आग की वजह

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी चिंता राम रावटे के मुताबिक, यह आग हाइटेंशन बिजली तार पर बंदर के चिपकने से हुए शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। इस अचानक हुए तकनीकी फॉल्ट ने देखते ही देखते आग का रूप ले लिया, जिसने बैंक के अंदर रखे उपकरणों को अपनी चपेट में ले लिया।

कंप्यूटर सिस्टम और दस्तावेज हुए प्रभावित

आग लगने से बैंक का कंप्यूटर सिस्टम बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा किसानों से जुड़े कुछ दस्तावेज भी जल गए। हालांकि अधिकारियों ने राहत की बात यह बताई कि कोई अत्यंत महत्वपूर्ण या संवेदनशील दस्तावेज इस घटना में नष्ट नहीं हुआ।

फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझा लिए जाने से बड़ा नुकसान होने से बच गया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे राहत की बात यह रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बैंक खुलने से पहले ही आग लगने के कारण वहां कोई कर्मचारी या ग्राहक मौजूद नहीं था।

Cooperative Bank Fire: सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर बिजली व्यवस्था और संस्थानों में सुरक्षा उपायों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित विद्युत जांच, वायरिंग की देखरेख, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता जैसे उपायों से ऐसे हादसों को रोका जा सकता है।

बता दें कि ग्राम ओटेबंद के इस बैंक में लगी आग ने भले ही बड़ा नुकसान नहीं किया, लेकिन यह घटना एक चेतावनी जरूर है। जरूरी है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा मानकों को और मजबूत किया जाए, ताकि आम लोगों और उनकी संपत्ति को सुरक्षित रखा जा सके।

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Published on:

14 Apr 2026 04:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Cooperative Bank Fire: शॉर्ट सर्किट से सहकारी बैंक में लगी भीषण आग, कंप्यूटर और दस्तावेज जलकर खाक

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