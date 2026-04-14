Cooperative Bank Fire: शॉर्ट सर्किट से सहकारी बैंक में लगी भीषण आग, कंप्यूटर और दस्तावेज जलकर खाक

घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझा लिए जाने से बड़ा नुकसान होने से बच गया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे राहत की बात यह रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बैंक खुलने से पहले ही आग लगने के कारण वहां कोई कर्मचारी या ग्राहक मौजूद नहीं था।