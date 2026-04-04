Bastar Monsoon Impact: बारिश के बीच चरमराई बिजली व्यवस्था, शटडाउन और कटौती से जनजीवन प्रभावित

Bastar Monsoon Impact: जगदलपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन इसके साथ ही बिजली व्यवस्था की बदहाली ने आमजन की परेशानी बढ़ा दी है। शहर की कई कॉलोनियों में बार-बार शटडाउन और ग्रामीण क्षेत्रों में मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली कटौती से लोग खासे परेशान हैं। धरमपुरा, कुम्हारपारा, पनारा पारा, नयामुंडा सहित मुख्य मार्ग जैसश्कई इलाके में बिना पूर्व सूचना बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। इससे घरों, दुकानों और छोटे व्यवसायों पर सीधा असर पड़ रहा है।