बस्तर में 15 जून से Kotumsar Cave पर लगेगा ताला, तीन महीने नहीं होगी पर्यटकों की एंट्री

कुटुमसर गुफा केवल एक पर्यटन स्थल ही नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की आय का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। गुफा के बंद होने से कांगेर घाटी क्षेत्र में संचालित लगभग 36 जिप्सी वाहनों का संचालन तीन माह तक ठप हो जाएगा। इन वाहनों से जुड़े चालक, गाइड और अन्य स्थानीय युवक प्रत्यक्ष रूप से पर्यटन गतिविधियों पर निर्भर हैं। पर्यटकों की संख्या शून्य होने से उनकी आमदनी प्रभावित होगी। ईको-टूरिज्म के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे कई परिवारों को भी इस अवधि में आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।