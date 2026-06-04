Rozgar Mela: बालोद में नौकरी का सुनहरा अवसर, 12 जून को लग रहा रोजगार मेला, कई पदो पर होगी भर्ती

सेफ इंटेलीजेंट सिक्युरिटी सर्विसेस भिलाई ने सिक्युरिटी गार्ड पुरुष के 150 पद के लिए शैक्षणिक योग्यता पांचवी एवं आठवीं एवं आयु 20 से 40 वर्ष निर्धारित है। इसी तरह मार्केटिंग मैनेजर के 2 पद के लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट एवं एमबीए, आयु 20 से 40 वर्ष निर्धारित है। सिक्युरिटी सुपरवाइजर पुरुष के 50 पद के लिए 2 वर्ष कार्य अनुभव के साथ शैक्षणिक योग्यता 12वीं या ग्रेजुएट, आयु 25 से 40 वर्ष निर्धारित है। इसी तरह सिक्युरिटी ट्रेनिंग के 3 पद के साथ शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट एवं आयु 20 से 40 वर्ष निर्धारित है।