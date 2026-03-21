CG Job: रायपुर में 23 मार्च को प्लेसमेंट कैंप, 105 पदों पर होगी भर्ती

रायपुर में 23 मार्च को प्लेसमेंट कैंप (Photo AI)
CG Job: @अनुराग सिंह। रायपुर जिले के स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर ने 23 मार्च को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया है। कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। इसमें वोडाफोन आइडिया लिमिटेड रायपुर द्वारा अर्बन प्रमोटर (महिला/पुरुष) के 100 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं एवं स्नातक/स्नातकोत्तर निर्धारित है। चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जाएगा।
इसके साथ ही पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन के 5 पदों पर भी भर्ती की जाएगी, जिसके लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास निर्धारित है। इन पदों के लिए 10,000 रुपए से 14,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने बायोडाटा, आधार कार्ड व शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित हो सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला रोजगार कार्यालय, रायपुर से संपर्क कर सकते हैं। इस प्लेसमेंट कैम्प में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ ई-रोजगार पोर्टल e-rojgar.cg.gov.in पर पंजीयन करना अनिवार्य है। पंजीयन के पश्चात ही अभ्यर्थी कैम्प में शामिल हो सकेंगे।
रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियां भाग लेंगी, जहां कुल 100 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्य रूप से Vodafone Idea Limited द्वारा अर्बन प्रमोटर (महिला और पुरुष) के 100 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
पंजीकरण अनिवार्य
चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रतिमाह तक वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन के 5 पदों पर भी भर्ती होगी, जिसके लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास रखी गई है। इन पदों के लिए 10,000 से 14,000 रुपये मासिक वेतन तय किया गया है। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने बायोडाटा, आधार कार्ड और शैक्षणिक व तकनीकी प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी के साथ निर्धारित समय पर कैंप में उपस्थित होना होगा।
अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला रोजगार कार्यालय रायपुर से संपर्क कर सकते हैं। इस प्लेसमेंट कैंप में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के ई-रोजगार पोर्टल e-Rojgar Portal Chhattisgarh पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। बिना पंजीयन के उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
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