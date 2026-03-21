CG Job: रायपुर में 23 मार्च को प्लेसमेंट कैंप, 105 पदों पर होगी भर्ती

CG Job: @अनुराग सिंह। रायपुर जिले के स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर ने 23 मार्च को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया है। कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। इसमें वोडाफोन आइडिया लिमिटेड रायपुर द्वारा अर्बन प्रमोटर (महिला/पुरुष) के 100 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं एवं स्नातक/स्नातकोत्तर निर्धारित है। चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जाएगा।