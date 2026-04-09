Farmer Welfare Scheme in CG: किसान सम्मेलन का शुभारंभ! CM साय का फोकस- तकनीक, MSP और आत्मनिर्भर किसान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सभी योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया गया है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसानों की भागीदारी रही और उन्होंने सरकार की पहल की सराहना की।