Farmer Welfare Scheme in CG: किसान सम्मेलन का शुभारंभ! CM साय का फोकस- तकनीक, MSP और आत्मनिर्भर किसान(photo-patrika)
Farmer Welfare Scheme in CG: छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जिले में आयोजित “किसान सम्मेलन” का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग और फसल उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।
सम्मेलन के दौरान किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों, नई तकनीकों और उन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे तकनीक के इस्तेमाल से लागत कम कर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं और समर्थन मूल्य (MSP) से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर काम कर रही है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले में चल रहे कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया। इनमें सड़क निर्माण, जलापूर्ति योजनाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने किसानों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सभी योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया गया है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसानों की भागीदारी रही और उन्होंने सरकार की पहल की सराहना की।
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