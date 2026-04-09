Fake Degree: एमबीबीएस की 30 फर्जी डिग्री बनाकर कई राज्यों में बांटा, गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक दिल्ली से सुनील प्रताप को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले साक्षी सिंह को पकड़ा गया था। आरोपी सुनील ने अब तक एमबीबीएस-बीएमएस की 30 फर्जी डिग्री बनाई है। सभी डिग्री को छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब आदि के युवक-युवतियों को दिया है। डिग्री के बदले 10 से 20 लाख रुपए लेता था। पुलिस ने आरोपी को दो दिन की रिमांड पर लिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले पुलिस ने भिलाई के डाक्टर अंकित तिवारी को गिरफ्तार किया था। अंकित को भी सुनील ने ही बीएमएस की डिग्री थी। इसी के आधार पर अंकित एक प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहा था।