छत्तीसगढ़ में सड़क विकास को बड़ी रफ्तार! कई जिलों में बनेंगी 15 फोरलेन सड़कें, 708 करोड़ की मिली मंजूरी(photo-patrika)
CG Four Lane Roads: छत्तीसगढ़ में सड़क अधोसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 15 फोरलेन सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 708 करोड़ 21 लाख 35 हजार रुपये की स्वीकृति दी है। इस परियोजना के तहत कुल 90.5 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे यातायात सुगम होगा और जाम की समस्या से राहत मिलेगी।
फोरलेन सड़कों के निर्माण से न केवल यात्रा समय कम होगा, बल्कि सड़क सुरक्षा में भी सुधार आएगा। बेहतर कनेक्टिविटी से कृषि, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदेश के समग्र विकास को गति मिलेगी।
लोक निर्माण विभाग ने दुर्ग जिले में कई महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए बजट स्वीकृत किया है। इसमें दुर्ग-धमधा-बेमेतरा मार्ग, स्मृति नगर से आईआईटी जेवरा सिरसा तक फोरलेन सड़क, मिनी माता चौक से महाराजा चौक और बोरसी चौक तक के मार्ग शामिल हैं। इन परियोजनाओं से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।
रायगढ़ जिले में भी कई प्रमुख सड़कों का फोरलेन चौड़ीकरण किया जाएगा। ढिमरापुर चौक से कोतरा थाना चौक, रायगढ़-नंदेली मार्ग और रायगढ़-लोईंग-महापल्ली मार्ग के साथ तमनार में 6 किमी लंबा फोरलेन बायपास बनाया जाएगा। इससे औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
राजधानी रायपुर में अभनपुर एनएच-30 और राजिम क्षेत्र में नई फोरलेन सड़कों का निर्माण होगा। वहीं अंबिकापुर में गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा। बिलासपुर में कोनी-मोपका फोरलेन बायपास और कोटा-लोरमी-पंडरिया मार्ग का उन्नयन भी इस योजना में शामिल है।
जशपुर जिले में पत्थलगांव क्षेत्र की तीन प्रमुख सड़कों को फोरलेन में विकसित किया जाएगा। वहीं कबीरधाम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के एक हिस्से का चौड़ीकरण और डिवाइडर निर्माण भी प्रस्तावित है, जिससे सड़क सुरक्षा और यातायात में सुधार होगा।
उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री Arun Sao ने कहा कि राज्य में सुरक्षित और बेहतर आवागमन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। फोरलेन सड़कों का विस्तार केवल यातायात सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार तैयार करेगा।
सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच दूरी कम होगी और संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा। बड़े पैमाने पर किए जा रहे इस निवेश से प्रदेश में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आने वाले समय में उद्योग, व्यापार और पर्यटन को भी लाभ मिलेगा।
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