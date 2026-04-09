छत्तीसगढ़ में सड़क विकास को बड़ी रफ्तार! कई जिलों में बनेंगी 15 फोरलेन सड़कें, 708 करोड़ की मिली मंजूरी

CG Four Lane Roads: छत्तीसगढ़ में सड़क अधोसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 15 फोरलेन सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 708 करोड़ 21 लाख 35 हजार रुपये की स्वीकृति दी है। इस परियोजना के तहत कुल 90.5 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे यातायात सुगम होगा और जाम की समस्या से राहत मिलेगी।