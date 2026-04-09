kumhari Bridge: जल्द ही खुलेगा कुम्हरी पुल, अब एक महीने का ब्लॉक नहीं,15 दिनों में पूरा होगा काम

पीडब्ल्यूडी के अनुसार पुल की सतह से डामर की परत उखाडऩे के बाद कई स्थानों पर कमजोरी सामने आई। इसके बाद सुधार कार्य शुरू कर दिया गया है। पुल को मजबूत बनाने के लिए स्पेशल कंक्रीट से माइक्रो कंक्रीटीकरण किया जाएगा और इसके बाद बिटुमिन की नई परत चढ़ाई जाएगी। साथ ही पुल के ऊपर बने फुटपाथ को भी अलग करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि संरचना पर अतिरिक्त भार कम किया जा सके। पत्रिका टीम ने बुधवार को कुम्हारी पुल पहुंचकर निर्माण कार्यों के साथ वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। मौके पर मरम्मत कार्य के लिए विशेष सामग्री ट्रकों से पहुंचाई गई।