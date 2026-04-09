प्रणय के जज्बे को सलाम! हादसे में गंवाया एक पैर, 14 मेजर सर्जरी के दर्द से गुजरे, अब व्हीलचेयर पर ली डिग्री

मुख्य अतिथि प्रो. वाघमारे कि, आज डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकें तेजी से दुनिया को बदल रही हैं और युवाओं के सामने अपार अवसर हैं। डेटा ही नई संपत्ति है और इसे सही दिशा में उपयोग करना युवाओं के हाथ में है। अपने कॅरियर का चयन अपनी रुचि और जुनून के आधार पर करें। असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखते हुए आगे बढऩा ही सफलता का रास्ता है। कोई भी उपलब्धि अंतिम नहीं होती और हर व्यक्ति में अपनी अलग क्षमता होती है, जिसे पहचानना जरूरी है। टीमवर्क, संवाद और सहयोग, आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। सच्ची सफलता वही है, जब व्यक्ति समाज को कुछ लौटाए और अपने ज्ञान से दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए।