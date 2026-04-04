IIM Raipur Convocation: रायपुर पहुंचे विदेश मंत्री एस. जयशंकर, IIM रायपुर के दीक्षांत समारोह में बने मुख्य अतिथि(photo-patrika)
IIM Raipur Convocation: छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन की गवाह बनने जा रही है। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर आज राजधानी पहुंचे हैं और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) रायपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनका यह दौरा संक्षिप्त होने के बावजूद विशेष महत्व रखता है।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रेरित करना है। समारोह में वे विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे और उन्हें शैक्षणिक और व्यावसायिक जीवन में सफलता के लिए मार्गदर्शन देंगे। IIM रायपुर के छात्र-छात्राएं अपनी मेहनत और उपलब्धियों का जश्न इस अवसर पर मनाएंगे।
विदेश मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और IIM रायपुर ने सुरक्षा और कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम स्थल पर विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं और आने-जाने के मार्गों को व्यवस्थित किया गया है।
रायपुर। सूत्रों के अनुसार, भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर आज ही रायपुर से लौटेंगे। उनके वापसी कार्यक्रम के अनुसार, वे दोपहर 2 बजे निर्धारित फ्लाइट से रवाना होंगे। इस दौरे के दौरान उन्होंने राजधानी में आयोजित राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न आयोजनों में भाग लिया, जो देश के उच्च पदस्थ अधिकारियों की सक्रिय उपस्थिति और कार्यक्रमों में रुचि को दर्शाता है।
उनके इस संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण दौरे ने राज्य में प्रशासनिक और शैक्षिक क्षेत्रों में उत्साह और महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया। इस अवसर पर स्थानीय अधिकारियों और छात्रों ने भी जयशंकर के आगमन और उनके विचारों का स्वागत किया। दौरे के दौरान किए गए संवाद और पहलों ने रायपुर और राज्य की छवि को राष्ट्रीय मंच पर उजागर करने में मदद की।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर का दीक्षांत समारोह में दिया गया संबोधन छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक मार्गदर्शन साबित होगा। उनके साझा किए गए अनुभव और व्यावहारिक सलाह से छात्र न केवल अपने करियर की दिशा तय कर सकेंगे, बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण अपनाकर अपने पेशेवर जीवन में सफलता भी हासिल कर पाएंगे।
इस मौके पर उन्होंने शिक्षा, नेतृत्व और अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के महत्व पर जोर दिया, जिससे छात्र भविष्य में चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और रणनीति के साथ कर सकें। उनके विचार और सुझाव छात्र समुदाय के लिए दीर्घकालिक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और उन्हें केवल नौकरी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें व्यापक सोच और नेतृत्व क्षमता विकसित करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग