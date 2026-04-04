IIM Raipur Convocation: रायपुर पहुंचे विदेश मंत्री एस. जयशंकर, IIM रायपुर के दीक्षांत समारोह में बने मुख्य अतिथि

इस मौके पर उन्होंने शिक्षा, नेतृत्व और अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के महत्व पर जोर दिया, जिससे छात्र भविष्य में चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और रणनीति के साथ कर सकें। उनके विचार और सुझाव छात्र समुदाय के लिए दीर्घकालिक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और उन्हें केवल नौकरी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें व्यापक सोच और नेतृत्व क्षमता विकसित करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं।