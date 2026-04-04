Heatwave के बीच मौसम का U-turn! छत्तीसगढ़ में बारिश-आंधी का अलर्ट जारी, ओलावृष्टि का भी खतरा

आने वाले 5 दिनों तक उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की संभावना बनी रहेगी। मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। शुक्रवार को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं, सबसे अधिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया।