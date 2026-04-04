रायपुर के ILS अस्पताल में अचानक गिरी छत! चौथी मंजिल हादसे से मचा हड़कंप, कई मरीज घायल...(photo-patrika)
Raipur Hospital Accident: छत्तीसगढ़ के रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित ILS अस्पताल में बड़ा हादसा सामने आया है। अस्पताल की चौथी मंजिल की छत अचानक गिरने से कई मरीज घायल हो गए। घटना के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई और पूरे परिसर में हड़कंप की स्थिति बन गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हादसा अचानक हुआ, जिससे वार्ड में मौजूद मरीज और अस्पताल स्टाफ को संभलने का मौका नहीं मिला। छत गिरते ही तेज आवाज गूंजी और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। हालात ऐसे बन गए कि लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे और वार्ड में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।
हादसे के तुरंत बाद अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सा स्टाफ सक्रिय हो गया। घायल मरीजों को बिना देरी किए प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में ही भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनकी स्थिति का तुरंत आकलन कर इलाज शुरू किया। नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों ने भी राहत कार्य में तेजी दिखाई और सभी घायलों को सावधानीपूर्वक सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया, ताकि किसी और खतरे से बचाया जा सके।
इस दौरान अस्पताल में आपातकालीन स्थिति जैसा माहौल बन गया, लेकिन स्टाफ की सतर्कता और तत्परता से हालात को जल्द ही नियंत्रण में कर लिया गया। मरीजों के परिजनों को भी लगातार जानकारी दी जाती रही, जिससे घबराहट कम करने की कोशिश की गई।
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हालात का जायजा लेने के बाद घायलों की स्थिति की जानकारी ली गई और आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में छत गिरने के पीछे निर्माण में कमी या भवन की कमजोरी को कारण माना जा रहा है। इस घटना के बाद अस्पताल की निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े हो गए हैं।
अस्पताल प्रबंधन के अनुसार हादसे में घायल सभी मरीजों का उपचार लगातार जारी है और उनकी स्थिति पर डॉक्टरों की टीम नजर बनाए हुए है। प्रत्येक मरीज को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और किसी भी तरह की कमी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रबंधन ने यह भी कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है और अस्पताल की सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं।
हालांकि, इस घटना के बाद अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों और उनके परिजनों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। कई लोग घटना से सहमे हुए हैं और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं। प्रशासन और अस्पताल स्टाफ द्वारा लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो।
न्यू राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस और प्रशासन मिलकर यह पता लगाने में जुटे हैं कि हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। घटना के बाद स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और भवन की मजबूती को लेकर सवाल उठाए हैं।
प्रशासन ने साफ किया है कि ऐसे हादसों से बचने के लिए अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक भवनों की नियमित जांच जरूरी है। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता बढ़ा दी है। मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है।
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