रायपुर के ILS अस्पताल में अचानक गिरी छत! चौथी मंजिल हादसे से मचा हड़कंप, कई मरीज घायल…

हादसे के तुरंत बाद अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सा स्टाफ सक्रिय हो गया। घायल मरीजों को बिना देरी किए प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में ही भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनकी स्थिति का तुरंत आकलन कर इलाज शुरू किया। नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों ने भी राहत कार्य में तेजी दिखाई और सभी घायलों को सावधानीपूर्वक सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया, ताकि किसी और खतरे से बचाया जा सके।