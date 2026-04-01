CG News: मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, अगले 2-3 दिन में बढ़ेगा तापमान, इस जिले में स्कूलों के समय में बदलाव

बैशाख का महीना जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, सूर्य की किरणें और तेज होती जा रही हैं, जिससे धरती पर गर्मी बढ़ गई है। सोमवार की तुलना में मंगलवार को तापमान में 0.9 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। कोरबा शहर में अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो एक दिन पहले 38 डिग्री सेल्सियस था। तापमान में बढ़ोतरी के साथ जनजीवन पर इसका स्पष्ट असर देखने को मिल रहा है।