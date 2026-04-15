अप्रैल में ही तपने लगा बस्तर, 40 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान, अस्पतालों में बढ़े गर्मी के मरीज

हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर हीट वेव घोषित नहीं की गई है, लेकिन दोपहर के समय परिस्थितियां लू जैसी बन रही हैं। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ कम हो गई है। परिवहन और दैनिक गतिविधियों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और मजदूर अब सुबह जल्दी और शाम को काम करने को मजबूर हैं, जिससे दिनचर्या पूरी तरह बदल गई है।