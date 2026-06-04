Poultry Farming Business: माता-पिता का सहारा बनीं रत्ना ठाकुर, मुर्गीपालन से खड़ा किया लाखों का कारोबार

Poultry Farming Business: मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास से जिंदगी की तस्वीर बदली जा सकती है, इसकी प्रेरणादायक मिसाल पेश की है बस्तर जिले के तोकापाल विकासखंड के छोटे से ग्राम टिकरा धनोरा की रहने वाली रत्ना ठाकुर ने। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ से जुड़कर रत्ना आज न सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि क्षेत्र की कई महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुकी हैं। मुर्गीपालन, दाना निर्माण और आधुनिक खेती के जरिए उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है और आज वह ‘लखपति दीदी’ के रूप में पहचान बना चुकी हैं।