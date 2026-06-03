खेत सूखे, टैंक खाली! 5 KM तक खींचा ट्रैक्टर, जगदलपुर में मजबूर किसानों का अनोखा विरोध प्रदर्शन

गौरतलब है कि खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ खेतों में किसानों की भागदौड़ बढ़ गई है, लेकिन इस बार फसल की चिंता से पहले उन्हें डीजल, खाद और बीज की कमी से जूझना पड़ रहा है। मंगलवार को किसानों की इसी बेबसी की तस्वीर तब सामने आई, जब नारायणपाल क्षेत्र के किसानों ने खेत में बंद पड़े ट्रैक्टर को रस्सी से बांधकर करीब पांच किलोमीटर तक खींचते हुए एसडीएम कार्यालय बस्तर तक पहुंचाया। किसानों का कहना था कि जब खेत में ट्रैक्टर बंद हो जाए और पेट्रोल पंप से थोड़ी मात्रा में डीजल भी न मिले, तो आखिर वे खेती कैसे करें।