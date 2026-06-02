Panchvati Plantation: बच्चों को किताबों से नहीं, पेड़ों से पढ़ाया जाएगा विज्ञान! बस्तर में शुरू हुई खास पहल

इन पौधों का धार्मिक महत्व होने के साथ-साथ वैज्ञानिक और औषधीय दृष्टि से भी विशेष स्थान है। बरगद और पीपल जहां वातावरण में ऑक्सीजन संतुलन और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वहीं नीम अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। बेल और डूमर भी पारंपरिक चिकित्सा और पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। विद्यालय प्रबंधन का मानना है कि पंचवटी बच्चों को केवल भारतीय संस्कृति से जोड़ने का माध्यम नहीं बनेगी, बल्कि उन्हें प्रकृति के महत्व को व्यावहारिक रूप से समझने का अवसर भी देगी।