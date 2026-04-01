6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

PM Awas Yojana: खुशखबरी! पीएम आवास 2.0 के लिए सर्वे शुरू, आबादी भूमि वाले बना सकेंगे पक्का मकान

PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। योजना के तहत सर्वे शुरू हो गया है। इस बार आबादी भूमि वालों को मौका दिया जाएगा..

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandu Nirmalkar

Apr 01, 2026

PM Awas Yojana in chhattisgarh

पीएम आवास 2.0 के लिए सर्वे शुरू ( File Photo - Patrika )

PM Awas Yojana: बालोद जिले के गुंडरदेही नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे परिवार, जो लंबे समय से आबादी भूमि पर काबिज हैं और कच्चे मकानों में रह रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाय-यू) 2.0 के तहत पात्र हितग्राहियों को पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

PM Awas Yojana: आवेदन प्रक्रिया शुरू

नगर पंचायत प्रशासन ने इसके लिए सर्वे और आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विशेष बात यह है कि जो लोग लंबे समय से सुरक्षित रूप से काबिज हैं और नियमित रूप से नगरीय टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, उन्हें योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। शासन ने भूमि संबंधी नियमों को सरल कर दिया है, जिससे अधिक से अधिक गरीब परिवारों के घर का सपना पूरा हो सके।

नगर पंचायत में बनाया विशेष हेल्प डेस्क

नगर पंचायत गुंडरदेही कार्यालय में इसके लिए विशेष हेल्पडेस्क बनाया गया है। हितग्राही कार्यालयीन समय में जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आने वाले दिनों में वार्डों में विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे, जहां मौके पर ही फॉर्म भरे जाएंगे।

अपने दस्तावेज के साथ आवेदन करेें

नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रमोद जैन ने नगर के समस्त पात्र नागरिकों से समय रहते अपने दस्तावेज के साथ आवेदन जमा करने कहा है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर सीधे नगर पंचायत कार्यालय में संपर्क करें।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र के लिए वोटर आईडी/परिचय पत्र, बीपीएल या प्राथमिकता श्रेणी का राशन कार्ड, बैंक पासबुक (आधार से लिंक होना अनिवार्य), आबादी भूमि पर काबिज होने का प्रमाण या पुराने टैक्स भुगतान की रसीद। परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो, आधार लिंक वाला मोबाइल नंबर।

पीएम आवास योजना से जुड़े और भी हैं खबरें..

Pm Awas: छत्तीसगढ़ ने आवास निर्माण में हासिल की बड़ी उपलब्धि, सालभर में बने 6 लाख से अधिक मकान

  • मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रथम कैबिनेट निर्णय में 18 लाख आवास मंजूर कर इस दिशा में ठोस शुरुआत की थी। वर्तमान में सर्वे सूची में शामिल सभी पात्र हितग्राहियों को कवर कर लिया गया है...पढ़ें पूरी खबर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Apr 2026 04:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / PM Awas Yojana: खुशखबरी! पीएम आवास 2.0 के लिए सर्वे शुरू, आबादी भूमि वाले बना सकेंगे पक्का मकान

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ओनाकोना में सुकून, रास्ता बना मुसीबत! खराब सड़कों से पंक्चर हो रही गाड़ियां

ओनाकोना में सुकून, रास्ता बना मुसीबत! खराब सड़कों से पंक्चर हो रही गाड़ियां, सुविधाओं के अभाव पर पर्यटकों में नाराजगी(photo-patrika)
बालोद

CG Road Accident : दो सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों को मौत

बालोद जिले की सड़कों पर लगातार सड़क दुर्घटना हो रही है। शुक्रवार रात जिले में हुई दो अलग-अलग सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई।
बालोद

शीतला मंदिर बैठक में खूनी विवाद! बीच-बचाव करने आए युवक की चाकू मारकर हत्या

शीतला मंदिर बैठक में खूनी विवाद! बीच-बचाव करने आए युवक की चाकू मारकर हत्या, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
बालोद

CG Murder Case: बैठक में बवाल! उप सरपंच के भतीजे की चाकू मारकर हत्या, इलाके में दहशत

उप सरपंच के भतीजे की हत्या (photo source- Patrika)
बालोद

बालोद 2021 में हुआ नक्सल मुक्त, अब लाल पानी से चाहिए मुक्ति

नक्सल मुक्त जिला घोषित होने के बाद भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसमें दल्लीराजहरा का लालपानी प्रभावित क्षेत्र है। लाल पानी से मुक्ति दिलाने की मांग क्षेत्र के लोग लग लगातार कर रहे हैं, लेकिन दल्लीराजहरा से लगे क्षेत्र को लाल पानी से मुक्ति नहीं मिली।
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.