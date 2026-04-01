PM Awas Yojana: खुशखबरी! पीएम आवास 2.0 के लिए सर्वे शुरू, आबादी भूमि वाले बना सकेंगे पक्का मकान

नगर पंचायत प्रशासन ने इसके लिए सर्वे और आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विशेष बात यह है कि जो लोग लंबे समय से सुरक्षित रूप से काबिज हैं और नियमित रूप से नगरीय टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, उन्हें योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। शासन ने भूमि संबंधी नियमों को सरल कर दिया है, जिससे अधिक से अधिक गरीब परिवारों के घर का सपना पूरा हो सके।