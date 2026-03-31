Pm Awas: छत्तीसगढ़ ने आवास निर्माण में हासिल की बड़ी उपलब्धि, सालभर में बने 6 लाख से अधिक मकान

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रथम कैबिनेट निर्णय में 18 लाख आवास मंजूर कर इस दिशा में ठोस शुरुआत की थी। वर्तमान में सर्वे सूची में शामिल सभी पात्र हितग्राहियों को कवर कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 5.87 लाख, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत 13 हजार तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 10 हजार से अधिक आवास पूरे हुए हैं। योजनाओं के प्रभावी समन्वय से 6 लाख से अधिक आवासों का लक्ष्य पार किया गया है।