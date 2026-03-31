31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Pm Awas: छत्तीसगढ़ ने आवास निर्माण में हासिल की बड़ी उपलब्धि, सालभर में बने 6 लाख से अधिक मकान

Pm Awas: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रथम कैबिनेट निर्णय में 18 लाख आवास मंजूर कर इस दिशा में ठोस शुरुआत की थी। वर्तमान में सर्वे सूची में शामिल सभी पात्र हितग्राहियों को कवर कर लिया गया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Mar 31, 2026

Pm Awas: छत्तीसगढ़ ने आवास निर्माण में हासिल की बड़ी उपलब्धि, सालभर में बने 6 लाख से अधिक मकान

Pm Awas: @राहुल जैन। छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए हैं, जो इस वर्ष देश में सर्वाधिक है। इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण आवास निर्माण में एक नया इतिहास रचते हुए सबको आवास के संकल्प को तेजी से साकार किया है। तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही से छत्तीसगढ़ आवास निर्माण का मॉडल बना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रथम कैबिनेट निर्णय में 18 लाख आवास मंजूर कर इस दिशा में ठोस शुरुआत की थी। वर्तमान में सर्वे सूची में शामिल सभी पात्र हितग्राहियों को कवर कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 5.87 लाख, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत 13 हजार तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 10 हजार से अधिक आवास पूरे हुए हैं। योजनाओं के प्रभावी समन्वय से 6 लाख से अधिक आवासों का लक्ष्य पार किया गया है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही नई गति

सीएम ने कहा कि यह पहल केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति दे रही है। डीलर दीदी मॉडल के तहत 9 हजार से अधिक महिला स्व-सहायता समूह सदस्य आवास निर्माण सामग्री की आपूर्ति कर लखपति दीदी बनकर आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। इसके साथ ही हजारों महिला स्व-सहायता समूहों को आजीविका के अवसर प्राप्त हुए हैं।

आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी जोड़ा

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आवास निर्माण के लिए 6 हजार से अधिक राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें 1200 से अधिक रानी मिस्त्री शामिल हैं। साथ ही आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी इस पहल से जोड़कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के अवसर प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए टोल-फ्री नंबर 18002331290 संचालित है।

पिछले 10 महीनों में इस पर 1500 से अधिक शिकायतें एवं सुझाव प्राप्त हुए, जिनका त्वरित निराकरण किया गया है। हर माह की 7 तारीख को सभी ग्राम पंचायतों में आवास दिवस के माध्यम से जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसके साथ-साथ ग्राम पंचायत स्तर पर क्यूआर कोड आधारित सूचना प्रणाली से जानकारी सहज उपलब्ध हो रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Mar 2026 01:14 pm

Published on:

31 Mar 2026 01:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Pm Awas: छत्तीसगढ़ ने आवास निर्माण में हासिल की बड़ी उपलब्धि, सालभर में बने 6 लाख से अधिक मकान

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Naxalism: नक्सलवाद के अंत की डेडलाइन आज, सुभ्रांशु चौधरी से नक्सलमुक्त बस्तर पर खास बातचीत, भविष्य को लेकर कहा

CG Naxalism: नक्सलवाद के अंत की डेडलाइन आज, सुभ्रांशु चौधरी से नक्सलमुक्त बस्तर पर खास बातचीत, भविष्य को लेकर कहा
Patrika Special News

Property Tax: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत! प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ी, जानें डिटेल्स

प्रॉपर्टी टैक्स भरने की डेडलाइन बढ़ी (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: रिकॉर्ड तोड़ बिजली, छत्तीसगढ़ में पहली बार खपत ने छुआ 6500 मेगावॉट का आंकड़ा

CG News: रिकॉर्ड तोड़ बिजली, छत्तीसगढ़ में पहली बार खपत ने छुआ 6500 मेगावॉट का आंकड़ा
रायपुर

छत्तीसगढ़ के बारिश और ओलों के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज

छत्तीसगढ़ के बारिश और ओलों के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज, 4 अप्रैल तक मौसम में उतार-चढ़ाव जारी...(photo-patrika)
रायपुर

CG Crime News: सरेंडर से पहले ही दबोचा गया कुख्यात बदमाश, सालों से चला रहा था अवैध शराब-जुआ का कारोबार

सरेंडर से पहले ही दबोचा गया कुख्यात बदमाश (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.