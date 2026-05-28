Chhattigarh News: बालोद में रोजाना 300 चमगादड़ों की मौत, 5 दिनों से जारी है सिलसिला, बदबू से लोग परेशान

स्थानीय लोगों ने बताया कि एमवीटी सेंटर के पास लगे विशाल नीलगिरी और बरगद के पेड़ों पर हजारों की संख्या में चमगादड़ों का बसेरा है। अप्रैल-मई में तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंचते ही ये चमगादड़ हीट-स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। दोपहर में लू के थपेड़ों के बीच ये बेहोश होकर सीधे जमीन पर आ गिरते हैं। पेड़ के नीचे सुबह-सुबह मरे हुए चमगादड़ों का ढेर लग जाता है। वार्ड के रहवासियों का कहना है कि यह सिलसिला पिछले 5-6 सालों से हर गर्मी में चल

रहा है।