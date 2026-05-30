सबसे पहले बनी योजना, लेकिन 12 साल से अटका पड़ा है बालोद बायपास, जानें क्या है कारण?

परियोजना के मार्ग में लगभग 6 हेक्टेयर वन भूमि आ रही है। इसके अलावा बायपास निर्माण के लिए 4 हजार से अधिक पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है। वन संरक्षण नियमों के अनुसार एक पेड़ की कटाई के बदले 10 पौधे लगाने अनिवार्य हैं। यानी 4 हजार पेड़ों के बदले करीब 40 हजार पौधों का रोपण करना होगा। इसके लिए वन विभाग को लगभग 20 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, लेकिन राजस्व विभाग अब तक यह भूमि उपलब्ध नहीं करा पाया है। यही वजह है कि वन विभाग द्वारा आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी नहीं किया जा सका है।