Indian Railways Update: बंगाल चुनाव से पहले रेलवे एक्टिव! बिलासपुर जोन से चलेंगी 16 स्पेशल ट्रेनें, देखें List

Indian Railways Update: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र रेलवे की गतिविधियों में अचानक आई तेजी अब चर्चा का विषय बन गई है। मतदान में महज कुछ दिन शेष रहने के बीच यात्रियों—खासकर दूसरे राज्यों में काम करने वाले मतदाताओं—की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है। हालांकि रेलवे ने इसे आधिकारिक तौर पर चुनाव से नहीं जोड़ा है, लेकिन ट्रेनों की टाइमिंग और रूट को देखते हुए इसे चुनावी रणनीति के नजरिए से भी देखा जा रहा है।