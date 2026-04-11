CG Train Cancelled: आज से 8 दिन तक कई ट्रेनें रद्द, बिलासपुर–झारसुगुड़ा सेक्शन में काम, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी…

इन ट्रेनों के रद्द होने से सबसे ज्यादा असर रोजाना अप-डाउन करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। खासकर बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और रायपुर के बीच यात्रा करने वाले लोगों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ेगा। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए यह कार्य जरूरी है, लेकिन फिलहाल यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर ले लें और वैकल्पिक व्यवस्था के साथ यात्रा की योजना बनाएं।