Pakadua Biyah : बंदूक की नोक पर सेहरा: बिहार के उस खौफनाक रिवाज की कहानी जहां दूल्हा चुना नहीं, ‘पकड़ा’ जाता है

Pakadua Biyah Bihar: सोशल मीडिया या न्यूज में आपने कभी ना कभी पकड़ुआ बियाह (Pakadua Biyah) के बारे में जरूर सुना होगा। जिसमें लड़के को पकड़ कर जबरदस्ती शादी करा दी गई, यह बताया जा रहा होगा। ऐसे में जो लोग बिहार और पूर्वांचल के नहीं हैं, उन्हें यह सुनने में बेहद अजीब लगता होगा कि एक तरफ जहां लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और चांद पर पहुंचने की बातें कर रहे हैं, वहीं कुछ इलाकों में आज भी लड़कों को किडनैप करके उनकी जबरदस्ती शादी करा दी जाती है।