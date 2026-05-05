शादी के लिए बेची जा रही बेटियां; राजस्थान में कैद थी बिहार की नाबालिग, भागकर घर लौटी घर तो खुली पोल

पुलिस की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि तिलोथू और रोहतास प्रखंडों के साथ-साथ रोहतास जिले के डेहरी नगर परिषद क्षेत्र में एक संगठित गिरोह सक्रिय है, जो नाबालिग बच्चियों की तस्करी कर उन्हें राजस्थान में बेचने का धंधा करता है। राजस्थान में बैठे दलाल स्थानीय लोगों को मोटी रकम का लालच देते हैं। इसके बदले में, इस क्षेत्र की गरीब और मासूम बच्चियों को 'दुल्हन' बनाने के बहाने वहां तस्करी करके भेज दिया जाता है। पुलिस ने सेवही, पटलूका, बहेरा और कैथी तथा बकनौरा जैसे इलाकों को इस आपराधिक नेटवर्क के प्रभाव वाले क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया है। फिलहाल, पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जगह-जगह छापेमारी कर रही है।