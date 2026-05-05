बिहार कैबिनेट विस्तार की तारीख तय, गांधी मैदान में मंत्री लेंगे शपथ; PM मोदी के आने की संभावना

7 मई को होने वाले समारोह के दौरान कुल 27 मंत्रियों के शपथ लेने की उम्मीद है। गठबंधन के भीतर मंत्री पदों का बंटवारा, हर पार्टी के पास मौजूद विधायकों की संख्या के आधार पर तय किया गया है। सूत्रों के अनुसार, BJP के कोटे से 12 नए मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। वहीं, जदयू कोटे से 11 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। फिलहाल जदयू के दो उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव पहले से ही सरकार में हैं, इन्हें मिलाकर जदयू के मंत्रियों की कुल संख्या 13 हो जाएगी।