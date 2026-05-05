गर्मी से परेशान बच्चे जब करें कोल्ड्रिंक की डिमांड, तो घर पर बनाएं यह रिफ्रेशिंग ड्रिंक, स्वाद ऐसा कि मांग-मांग कर पिएंगे!

Gond Katira Fruit Drink Recipe: अक्सर पेरेंट्स बच्चों के फल न खाने की आदत से परेशान रहने के साथ ही गर्मियों में बच्चों की कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम की डिमांड से भी परेशान रहते हैं। ऐसे में अगर बच्चों के साथ-साथ आप भी चिलचिलाती धूप और लू से परेशान हैं और बच्चों के साथ ही आपका भी मन कोल्ड ड्रिंक पीने का हो रहा है, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज के इस लेख में हम एक ऐसी रेसिपी बताने जा रहे हैं जो पीने में टेस्टी होने के साथ ही बनाने में भी बेहद आसान है। आइए जानते हैं इस फ्रूट ड्रिंक की रेसिपी के बारे में विस्तार से।