लू और भयंकर गर्मी से बचना है? तो आज ही ट्राई करें राजस्थान और हरियाणा की ये देसी एनर्जी ड्रिंक

Barley Rabri Recipe: गर्मियों के आते ही खाने का मन कम करने लगता है और कुछ ठंडा-ठंडा, टेस्टी और हेल्दी पीने का मन करता है। ऐसे में अगर आपका भी मन ऐसा कुछ कर रहा है, तो हमारा आज का यह लेख आपके काम आ सकता है। आज के इस लेख में हम राजस्थान और हरियाणा की बेहद ही टेस्टी और हेल्दी, साथ ही फेमस एक ऐसी ड्रिंक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पीने से न सिर्फ आपको गर्मी से राहत मिलेगी बल्कि सेहत भी अच्छी रहेगी। आइए स्टेप-बाय-स्टेप जानते हैं कि जौ की राबड़ी कैसे बनाई जाती है।