भूल जाइए कोल्ड ड्रिंक! इस समर ट्राई करें सेहत और स्वाद से भरपूर दिल्ली का मशहूर ‘मोहब्बत का शरबत’

Summer Cooling Drink: गर्मियां दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में चिलचिलाती धूप में शरीर में पानी की कमी होने की वजह से कई सारी हेल्थ से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप खुद को हाइड्रेटेड रखने के साथ ही शरीर को ठंडा रखने के लिए कोई रेसिपी खोज रहे हैं, तो हमारा आज का यह लेख आपके काम आ सकता है। आज के इस लेख में हम इंस्टाग्राम चैनल foodieklix पर शेयर दिल्ली का मशहूर मोहब्बत का शरबत बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन वो भी हेल्दी वर्जन में, जिसे पीने से न सिर्फ आपके शरीर में पानी की कमी दूर होगी बल्कि गर्मी भी आपको कम लगेगी। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका।